В Киеве женщина из-за ревности зарезала мужчину

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В Киеве 39-летняя женщина нанесла смертельное ножевое ранение своему 46-летнему сожителю. Убийство произошло в одной из квартир в Святошинском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Предварительно установлено, что во время застолья между сожителями возникла ссора на почве ревности. В разгар конфликта женщина схватила кухонный нож и нанесла жертве удар в спину.

"От полученных травм мужчина скончался", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленницу, ей объявили подозрение в умышленном убийстве. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве в общежитии зарезали мужчину. Убийство случилось в Оболонском районе столицы.