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28 января 2025, 13:00

Во Львовской области виновник смертельного ДТП вместо заключения будет служить в армии

28 января 2025, 13:00
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фото: malyn.media
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Виновник ДТП во Львовской области, в результате которого погиб человек, избежал наказания из-за желания служить в армии. Суд назначил ему испытательный срок без запрета вождения автомобиля

Как передает RegioNews, об этом сообщает ZAXID.NET.

Осенью прошлого года на трассе Киев-Чоп произошла авария с участием военнослужащего и гражданского. Автомобиль военного выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим транспортным средством. Водитель последнего погиб.

В суде обвиняемый признал свою вину, возместил матери и брату погибшего компенсацию. Он также просил не назначать ему тюремное заключение и не лишать водительского удостоверения, чтобы иметь возможность служить в армии.

Родные погибшего просили суд строго не наказывать виновника аварии, в частности, не назначать реального наказания и не лишать водительских прав.

Суд признал военного виновным в совершении смертельного ДТП и назначил три года тюрьмы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в полтора года. Также его не лишали права управлять транспортными средствами.

Напомним, экс-главу Броварской РГА Майбоженко оштрафовали за пьяное ДТП. В прошлом году он сбил на пешеходном переходе четырех человек.

Ранее мы рассказывали о новых деталях трагической гибели блоггера Анны Жук. Водителю авто, в котором находилась известная украинка, грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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