Влетел в остановку и насмерть сбил людей в Хмельницком: пьяному водителю BMW объявили подозрение

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Водитель BMW, влетевший в остановку общественного транспорта в Хмельницком и убивший трех женщин, находился под действием алкоголя и наркотиков. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Хмельницкой области.

Следователи установили, что водитель кроссовера BMW X6 сначала столкнулся с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта на улице Заречанской. На месте ДТП погибли 53, 56 и 60-летняя женщины, стоявшие на остановке.

"Освидетельствование показало, что в момент ДТП, в котором погибли три женщины, 27-летний водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения", — говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении. Молодчику грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что обратился в правоохранительные органы с требованием сделать все, чтобы привлечь виновника смертельного ДТП в установленную степень ответственности.

Напомним, утром 18 ноября в Хмельницком, у перекрестка улиц Заречанской и Победы, автомобиль BMW влетел в остановку общественного транспорта. Погибли три женщины.