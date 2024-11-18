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18 ноября 2024, 10:18

В Хмельницком BMW на большой скорости влетел в остановку транспорта, есть погибшие

18 ноября 2024, 10:18
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фото: полиция
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В Хмельницком утром 18 ноября у перекрестка улиц Заречанская и Победы автомобиль влетел в остановку общественного транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Из-за аварии перекрыто движение для транспортных средств от улицы Победы до улицы Свободы. На месте работают правоохранители.

Как сообщили в полиции Хмельнитчины, водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по ул. Заречанский, допустил соприкосновение с автомобилями "Skoda Octavia" и "Mazda", после чего въехал в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП погибли три женщины (60, 56 и 53 лет), стоявшие на остановке.

В полиции отмечают, что водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия. Мужчине грозит от 7 до 12 лет заключения.

Напомним, ранее в ДТП во Львовской области попал автомобиль с военными, погибли два человека.

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