На Буковине легковушка вылетела в кювет: трое пострадавших

фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель Ford Sierra не учел дорожную обстановку, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП 44-летний водитель и двое его пассажиров – 13-летний мальчик и 38-летняя женщина, получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, после осмотра врачами мальчика отпустили домой.

Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 18 ноября в Киевской области маршрутка попала в ДТП. Пострадали девять человек.