На Буковине легковушка вылетела в кювет: трое пострадавших
ДТП произошло 17 ноября в селе Шубранец Черновицкого района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель Ford Sierra не учел дорожную обстановку, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.
В результате ДТП 44-летний водитель и двое его пассажиров – 13-летний мальчик и 38-летняя женщина, получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, после осмотра врачами мальчика отпустили домой.
Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку. По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, утром 18 ноября в Киевской области маршрутка попала в ДТП. Пострадали девять человек.
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