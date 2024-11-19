Влетів у зупинку і на смерть збив людей у Хмельницькому: п'яному водію BMW оголосили підозру

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Водій BMW, який влетів у зупинку громадського транспорту в Хмельницькому і вбив трьох жінок, перебував під дією алкоголю та наркотиків. Керманичу загрожує до 12 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Хмельницькій області.

Слідчі встановили, що водій кросовера BMW X6 спочатку зіткнувся з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту на вулиці Зарічанській. На місці ДТП загинули 53, 56 та 60-річна жінки, які стояли на зупинці.

"Освідування показало, що в момент ДТП, в якій загинуло три жінки, 27-річний водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння", — йдеться в повідомленні.

Керманичу оголосили про підозру. Молодику загрожує від семи до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з вимогою зробити все, аби притягнути винуватця смертельної ДТП до встановленої міри відповідальності.

Нагадаємо, вранці 18 листопада у Хмельницькому, біля перехрестя вулиць Зарічанська та Перемоги, автомобіль BMW влетів у зупинку громадського транспорту. Загинули три жінки.