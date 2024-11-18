На Черниговщине автомобиль слетел с дороги и перевернулся: погибла водительница

фото: полиция

ДТП произошло 16 ноября около 16:00 в Новобасанской громаде Нежинского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Между селами Старый Быков и Новая Басань водительница Audi не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

От полученных травм 48-летняя водительница легковушки погибла на месте. 20-летняя пассажирка самостоятельно выбралась из авто и в дальнейшем отказалась от госпитализации.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 18 ноября в Хмельницком BMW на большой скорости влетел в остановку транспорта. Погибли три человека.