На Черниговщине автомобиль слетел с дороги и перевернулся: погибла водительница
ДТП произошло 16 ноября около 16:00 в Новобасанской громаде Нежинского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Между селами Старый Быков и Новая Басань водительница Audi не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
От полученных травм 48-летняя водительница легковушки погибла на месте. 20-летняя пассажирка самостоятельно выбралась из авто и в дальнейшем отказалась от госпитализации.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство.
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