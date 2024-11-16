Под Луцком грузовик насмерть сбил женщину: 20-летний водитель был пьян

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Смертельное ДТП произошло днем 15 ноября на окраине Луцка. Потерпевшая женщина погибла на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, в окрестностях Луцка, на трассе между селами Борохов и Поддубцы, водитель грузовика MAN переехал велосипедистку.

"В результате ДТП женщина погибла", — говорится в сообщении.

Жертвой аварии оказалась 64-летняя жительница села Пиддубцы Луцкого района.

Специалисты обследовали 20-летнего водителя грузовика. Оказалось, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанному парню уже объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, 13 ноября во Львовской области, в городе Радехов Шептицкого района, грузовик насмерть переехал пешехода. Водитель скрылся с места ДТП.