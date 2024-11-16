Под Луцком грузовик насмерть сбил женщину: 20-летний водитель был пьян
Смертельное ДТП произошло днем 15 ноября на окраине Луцка. Потерпевшая женщина погибла на месте аварии
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, в окрестностях Луцка, на трассе между селами Борохов и Поддубцы, водитель грузовика MAN переехал велосипедистку.
"В результате ДТП женщина погибла", — говорится в сообщении.
Жертвой аварии оказалась 64-летняя жительница села Пиддубцы Луцкого района.
Специалисты обследовали 20-летнего водителя грузовика. Оказалось, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанному парню уже объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, 13 ноября во Львовской области, в городе Радехов Шептицкого района, грузовик насмерть переехал пешехода. Водитель скрылся с места ДТП.