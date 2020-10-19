В Хмельницкой области сельский глава требовал взятку в размере 15 тысяч долларов

Чиновника задержали в помещении сельского совета

Чиновника задержали в помещении сельского совета

Фото: МВД

Сегодня, 19 октября, на Изяславщине задержали сельского голову, который требовал от местного жителя 15 тысяч долларов США за предоставление разрешения на изготовление технической документации о передаче в частную собственность земельного участка площадью 10 га.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что чиновника задержали в помещении сельского совета во время получения им указанной суммы.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в МВД.

Там также отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

"В настоящее время следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения", - добавили в МВД.

Напомним, в Хмельницком кандидат в мэры от "слуг” просила студентов за нее агитировать.