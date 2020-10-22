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22 октября 2020, 22:47 3

В Тернополе напали на кандидата в мэры города Владимира Барну

22 октября 2020, 22:47 3
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У потерпевшего телесные повреждения и ожоги глаз
У потерпевшего телесные повреждения и ожоги глаз
Фото: Facebook
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В Тернополе неизвестные напали на кандидата в мэры города от Радикальной партии Владимира Барну.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Тернопольского облсовета Богдан Яциковский.

Только нашего кандидата на должность городского головы Тернополя Владимира Барну после эфира на местном тв облили без объяснений зеленкой и нанесли телесные повреждения в лицо. Вызвали скорую и полицию, - написал Богдан Яциковский".

Только нашего кандидата на должность городского головы Тернополя Владимира Барную после эфира на местном тв облили без...

Опубликовано Богданом Яциковським Четвер 22 октября 2020 г.

По информации медиков, у Барны травмы лица и химические ожоги глаз I-II степени.

Потерпевший уже обратился с соответствующим заявлением в полицию.

Доставили Владимира Барную в областную больницу. Ожоги глаз и нанесены телесные повреждения. Требуем от областной полиции объективного расследования и привлечения к ответственности человека, совершившего преступление

Опубликовано Богданом Яциковським Четверг, 22 октября 2020 г.

Напомним, мэра Днепра Бориса Филатова облили нашатырем на встрече с избирателями.

полиция мэр нападение Тернополь Кандидат радикальная партия
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