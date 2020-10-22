В Тернополе напали на кандидата в мэры города Владимира Барну
В Тернополе неизвестные напали на кандидата в мэры города от Радикальной партии Владимира Барну.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Тернопольского облсовета Богдан Яциковский.
Только нашего кандидата на должность городского головы Тернополя Владимира Барну после эфира на местном тв облили без объяснений зеленкой и нанесли телесные повреждения в лицо. Вызвали скорую и полицию, - написал Богдан Яциковский".
Только нашего кандидата на должность городского головы Тернополя Владимира Барную после эфира на местном тв облили без...Опубликовано Богданом Яциковським Четвер 22 октября 2020 г.
По информации медиков, у Барны травмы лица и химические ожоги глаз I-II степени.
Потерпевший уже обратился с соответствующим заявлением в полицию.
Доставили Владимира Барную в областную больницу. Ожоги глаз и нанесены телесные повреждения. Требуем от областной полиции объективного расследования и привлечения к ответственности человека, совершившего преступлениеОпубликовано Богданом Яциковським Четверг, 22 октября 2020 г.
Напомним, мэра Днепра Бориса Филатова облили нашатырем на встрече с избирателями.