Ромов, приехавших из Прикарпатья в Хмельницкую область, отправили на самоизоляцию

В село Глушковцы приехало 11 детей и 8 взрослых ромов

Фото: Галичина

В село Глушковцы приехало 11 детей и 8 взрослых ромов

Молодые семьи цыганской национальности, которые приехали в село Глушковцы Ярмолинецкого района с Ивано-Франковска, поселились в небольшом доме на краю села. Здесь живет родственница прибывших.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на XM-inside.

В Глушковцы приехало 11 детей (младшей 4 месяца) и 8 взрослых. Перед поселением все прошли медосмотр. Жалоб не было.Все дети ухоженные, имеют здоровый вид.

Местные жители приезд новых соседей пока не комментируют, но говорят: готовы к сопротивлению. Крестьяне встревожены, потому что считают, что дальнейшие их действия могут быть непредсказуемыми.

Староста села Николай Грымчак также обеспокоен ситуацией:

Я не уверен, что они будут искать работу. В селе уже живут их родственники, и сельчанах не слишком хорошего мнения об их поведении. Были случаи, когда украли то курицу, то по чужим погребам лазили”.

Сами ромы настроены спокойно. Потеряв из-за карантина на Франковщине работу и возможность снимать жилье, они планируют понемногу обживаться в Глушковцах. Пока что единственным источником их существования являются "детские” деньги. Так, одна из этих семей получает ежемесячно 21 тысячу гривен на семерых детей.

Председатель Ярмолинецкой РГА Василий Гуменюк заверил, что все местные службы будут держать на контроле жительства этих лиц. Кроме того, их обязали находиться на двухнедельной самоизоляции.

Напомним, Ивано-Франковский городской голова посоветовал цыганам, которые в последнее время проживали в городе, вернуться на свою малую родину. Он предоставил им транспорт, в котором ради безопасности водителя и работника соцслужбы, которая сопровождала их, установили защитные пленки.

Напомним, в отношении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива начато уголовное производство по ст. 161 УКУ по факту призыва к принудительному перемещению людей. 21 апреля во время оперативного совещания городской голова резко высказался о людях цыганской национальности, предложил "упаковать" их в автобус и вывезти на Закарпатье.

На это среагировала Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которые занимаются защитой прав ромского меньшинства в Украине. А также посольство США.

Марцинкив объяснил, что пытался помочь ромам попасть домой, на Закарпатье. Свои высказывания назвал эмоциональными и извинился за них.

в настоящее время ромы требуют от мэра Ивано-Франковска 250 тыс грн компенсацій. Представители ромского меньшинства подали иск против Руслана Марцинкива.

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