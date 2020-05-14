В Хмельницкой области задержали мужчину, который продавал самодельное оружие по всей Украине
Полицейские разоблачили 60-летнего жителя Киевской области, который занимался незаконной переработкой огнестрельного оружия и боеприпасов и продавал ее по всей Украине.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ НП в Хмельницкой области.
Хмельницкие правоохранители выяснили, что злоумышленник покупал в интернет-магазинах стартовые пистолеты и самостоятельно переделывал их в огнестрельное оружие.
По месту жительства мужчины изъяли 2 стартовых пистолета с признаками переделки в огнестрельное оружие, пистолет-автомат, порох, инструменты и оборудование для переработки оружия и боеприпасов, почти две сотни патронов.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами), ч. 1, 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переделка огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, В Хмельницкой области и на Прикарпатье разоблачили пророссийских интернет-агитаторов.
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