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Ирина Федоляк Журналист [email protected]
13 мая 2020, 18:43 7

Ромы требуют от мэра Ивано-Франковска 250 тыс грн компенсации

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13 мая 2020, 18:43 7
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Представители ромского меньшинства подали иск против Руслана Марцинкива
Фото иллюстративное
Представители ромского меньшинства подали иск против Руслана Марцинкива

Ромы Закарпатья подготовили иск против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива на сумму 250 тыс гривен за нарушение чести и достоинства ромского национального меньшинства.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Голос Карпат.

Иск подан от ОО "Сообщество ромов Закарпатья" через высказывания городского главы относительно выселения ромов Франковска в Закарпатскую область.

Напомним, в отношении Руслана Марцинкива начато уголовное производство по ст. 161 УКУ по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске. 21 апреля во время оперативного совещания городской глава резко высказался о людях ромской национальности, предложил "упаковать" их в автобус и вывезти на Закарпатье.

На это среагировала Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которые занимаются защитой прав ромского меньшинства в Украине. А также посольство США.

Марцинкив объяснил, что пытался помочь ромам попасть домой, на Закарпатье. Свои высказывания назвал эмоциональными и извинился за них.

Читайте также: Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал".


Ивано-Франковск Прикарпатье мэр суд
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