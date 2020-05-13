Ромы требуют от мэра Ивано-Франковска 250 тыс грн компенсации

Представители ромского меньшинства подали иск против Руслана Марцинкива

Фото иллюстративное

Представители ромского меньшинства подали иск против Руслана Марцинкива

Ромы Закарпатья подготовили иск против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива на сумму 250 тыс гривен за нарушение чести и достоинства ромского национального меньшинства.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Голос Карпат.

Иск подан от ОО "Сообщество ромов Закарпатья" через высказывания городского главы относительно выселения ромов Франковска в Закарпатскую область.

Напомним, в отношении Руслана Марцинкива начато уголовное производство по ст. 161 УКУ по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске. 21 апреля во время оперативного совещания городской глава резко высказался о людях ромской национальности, предложил "упаковать" их в автобус и вывезти на Закарпатье.

На это среагировала Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которые занимаются защитой прав ромского меньшинства в Украине. А также посольство США.

Марцинкив объяснил, что пытался помочь ромам попасть домой, на Закарпатье. Свои высказывания назвал эмоциональными и извинился за них.

Читайте также: Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал".