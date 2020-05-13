Ромы требуют от мэра Ивано-Франковска 250 тыс грн компенсации
Ромы Закарпатья подготовили иск против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива на сумму 250 тыс гривен за нарушение чести и достоинства ромского национального меньшинства.
Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Голос Карпат.
Иск подан от ОО "Сообщество ромов Закарпатья" через высказывания городского главы относительно выселения ромов Франковска в Закарпатскую область.
Напомним, в отношении Руслана Марцинкива начато уголовное производство по ст. 161 УКУ по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске. 21 апреля во время оперативного совещания городской глава резко высказался о людях ромской национальности, предложил "упаковать" их в автобус и вывезти на Закарпатье.
На это среагировала Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которые занимаются защитой прав ромского меньшинства в Украине. А также посольство США.
Марцинкив объяснил, что пытался помочь ромам попасть домой, на Закарпатье. Свои высказывания назвал эмоциональными и извинился за них.
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