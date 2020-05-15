Ромів, які приїхали з Прикарпаття на Хмельниччину, відправили на самоізоляцію

В село Глушківці приїхало 11 дітей і 8 дорослих ромів

Фото: Галичина

В село Глушківці приїхало 11 дітей і 8 дорослих ромів

Молоді сім’ї ромської національності, які приїхали у село Глушківці Ярмолинецького району із Івано-Франківська, поселилися в невеликому будинку на краю села. Тут мешкає родичка прибулих.

Про це пише RegioNews з посиланням на XM-inside.

У Глушківці приїхало 11 дітей (наймолодшій 4 місяці) та 8 дорослих. Перед поселенням усі пройшли медогляд. Скарг не було.Усі діти доглянуті, мають здоровий вигляд.

Місцеві мешканці приїзд нових сусідів поки не коментують, але кажуть: готові до супротиву. Селяни стривожені, бо вважають, що подальші їхні дії можуть бути непередбаченими.

Староста села Микола Гримчак також стурбований ситуацією:

Я не впевнений, що вони шукатимуть роботу. У селі вже живуть їхні родичі, і сільчани не надто гарної думки про їхню поведінку. Були випадки, коли вкрали то курку, то по чужих погребах лазили”.

Самі роми налаштовані спокійно. Втративши через карантин на Франківщині роботу та можливість винаймати житло, вони планують потроху обживатися у Глушківцях. Поки що єдиним джерелом їхнього існування є "дитячі” гроші. Так, одна з цих сімей отримує щомісяця 21 тисячу гривень на сімох дітей.

Голова Ярмолинецької РДА Василь Гуменюк запевнив, що всі місцеві служби триматимуть на контролі проживання цих осіб. Крім того, їх зобов’язали перебувати на двотижневій самоізоляції.

Нагадаємо, Івано-Франківський міський голова порадив ромам, які останнім часом проживали в місті, повернутися до своєї малої батьківщини. Він надав їм транспорт, у якому задля безпеки водія та працівника соцслужби, що супроводжувала їх, встановили захисні плівки.

Нагадаємо, щодо мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ за фактом заклику до примусового переміщення людей. 21 квітня під час оперативної наради міський голова різко висловився про людей ромської національності, запропонував "запакувати" їх в автобус і вивезти на Закарпаття.

На це зреагувала Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, які опікуються захистом прав ромської меншини в України. А також посольство США.

Марцінків пояснив, що намагався допомогти ромам потрапити додому, на Закарпаття. Свої висловлювання назвав емоційними та вибачився за них.

Наразі роми вимагають від мера Івано-Франківська 250 тис грн компенсації. Представники ромської меншини подали позов проти Руслана Марцінківа.

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