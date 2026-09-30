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30 вересня 2026, 19:17

Сибіга: ситуація в Олешках вимагає негайних дій ОБСЄ та тиску на Росію

30 вересня 2026, 19:17
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Фото: з відкритих джерел
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Україна ініціювала терміновий розгляд питання щодо гуманітарної ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Його планують розглянути 1 жовтня

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає RegioNews.

За його словами, питання винесуть на розгляд під назвою "Про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією".

"Делегація України поінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка тримає цивільних осіб, зокрема дітей, у заручниках. Це не що інше, як рукотворна гуманітарна катастрофа", — заявив Андрій Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що Україна продовжить інформувати міжнародну спільноту про ситуацію на тимчасово окупованих територіях та протидіяти російській пропаганді.

"МЗС України і надалі викриватиме цинічну військову пропаганду Росії та дбатиме про те, щоб міжнародна спільнота знала правду про те, що відбувається в Олешках", — зазначив Сибіга.

За його словами, ситуація в Олешках є критичною та потребує невідкладної міжнародної реакції.

"Я закликаю швейцарське головування в ОБСЄ та всі держави-учасниці засудити агресора та чинити найсильніший тиск на Росію. Олешки потребують термінової гуманітарної допомоги. Росію необхідно змусити негайно її надати", — йдеться у повідомленні міністра.

Нагадаємо, що до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де місцеві жителі залишаються без їжі, можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Окупаційна влада не розкриває дані про кількість людей, які залишаються в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.

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