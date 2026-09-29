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29 сентября 2026, 15:45

Стали известны подразделения армии РФ, ответственные за гуманитарный кризис в Олешках

29 сентября 2026, 15:45
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Фото: Следствие. Инфо
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К гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках Херсонской области, где местные жители остаются без еды, могут быть причастны военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка

Об этом говорится в материале "Следствие.Инфо", передает RegioNews .

Журналисты установили российских военных, которые, по данным издания, могут быть связаны с ситуацией в Олешковской общине.

По данным журналистов, 126 отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота России находится на Херсонском направлении в составе российской группировки "Днепр". Недавно украинские военные сообщали об уничтожении нескольких военнослужащих этой бригады недалеко от Олешек.

126-я отдельная бригада сформирована в 2014 году из военнослужащих бывшей украинской 36-й бригады береговой обороны, которые после оккупации Крыма перешли на сторону России. После начала полномасштабного вторжения подразделения бригады участвовали в боевых действиях в Херсонской области, в частности в боях за Вознесенск.

Как отмечает "Следство.Инфо", российские военнослужащие этой бригады в обращениях в Министерство обороны РФ жаловались на нехватку техники и проблемы с эвакуацией раненых и погибших. Также они обвиняли командование в сокрытии реальных потерь.

Еще одним подразделением, которое, по данным журналистов, может быть связано с ситуацией в Олешках, является 331-й гвардейский парашютно-десантный полк. Он входит в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Вооруженных Сил России.

В материале говорится, что военнослужащие 331 полка принимали участие в боевых действиях против Украины еще с 2014 года. В частности, расстрел украинских военных, выходивших из оцепления во время боев за Иловайск из-за так называемого "зеленого коридора".

После начала полномасштабного вторжения военные 331 полка участвовали в наступлении на Киевщине, а впоследствии — в боях на Сватовско-Кременском и Бахмутском направлениях и в районе Временного Яра.

По данным "Следства.Инфо", военнослужащие 331-го полка также находятся на оккупированной части Херсонщины, в частности в районе Олешковской общины.

Напомним, что оккупационные власти не раскрывают данные о количестве людей, которые остаются в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.

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