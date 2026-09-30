Сквер Надежды: на Киевщине на улице появились фотостенды с портретами пропавших защитников

ГО "Захист держави"

Семьи военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах, обратились к активистам с просьбой сделать место, которое напоминало бы о героях. Таким образом, в Белой Церкви начали реализовывать проект "Сквер надежды".

Об этом сообщает ОО "Захист держави"", передает RegioNews.

Активисты собрали подписи семей и отправили совместное обращение в Белоцерковский городской совет. Городские власти на запрос откликнулись. Теперь начались работы.

На территории сквера уже установили временные фотостенды с фотозащитников. Со временем планируется установка озеленения, освещения, флагшток и других элементов благоустройства.

"Сквер Надежды" — это прежде всего о людях, ожидающих своих близких. И о том, чтобы их истории и имена не забывали, пока семьи продолжают поиск и ожидания", - говорят в ОО "Захист держави".

Напомним, ранее специалисты общественной организации рассказали об индексации выплат для военных. Она не премия или дополнительная доплата. При этом командир не может решать, получит ли военную индексацию выплат или нет.