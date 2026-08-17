Российский FPV-дрон убил двух мужчин на Херсонщине
Утром 17 августа оккупанты атаковали село Новокаиры Миловской громады в Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Около 05:30 российские войска нанесли удар по населенному пункту с помощью FPV-дрона.
В результате вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью, получили двое мужчин в возрасте 66 и 58 лет.
Напомним, в результате очередных вражеских обстрелов в Херсоне возникли перебои с электроснабжением.
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