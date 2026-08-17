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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Около 05:30 российские войска нанесли удар по населенному пункту с помощью FPV-дрона.

В результате вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью, получили двое мужчин в возрасте 66 и 58 лет.

Напомним, в результате очередных вражеских обстрелов в Херсоне возникли перебои с электроснабжением.