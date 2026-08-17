РФ атакувала мікроавтобус і маршрутку в Херсоні: поранені двоє водіїв

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У понеділок, 17 серпня, російські війська двічі атакували транспорт у Корабельному районі Херсона. Внаслідок ударів постраждали двоє водіїв

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зокрема, близько 05:30 росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу. 63-річний водій отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада швидкої допомоги надала йому допомогу на місці.

Орієнтовно о 06:30 у цьому ж районі російський дрон атакував маршрутне таксі. Постраждав 62-річний водій.

Він дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкове поранення грудної клітини. Наразі чоловік перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, зранку 17 серпня окупанти атакували село Новокаїри Милівської громади в Херсонській області. Загинули двоє чоловіків віком 66 та 58 років.