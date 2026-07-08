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08 июля 2026, 18:25

Пережили страхи оккупации и давление: еще двоих детей спасли из оккупированной Херсонщины

08 июля 2026, 18:25
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Фото из открытых источников
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Украина вместе с партнерами продолжает спасать детей с оккупированных территорий. В этот раз стало известно, что еще двоих детей удалось вернуть из оккупации

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, спасли девочку и мальчика в возрасте 10 и 14 лет. Они испытали страхи оккупации, давление и неопределенность. К счастью, теперь они находятся в безопасности.

"Только с начала 2026 года нам уже удалось вернуть 110 детей из пока оккупированных общин Херсонщины. Спасибо всем, кто ежедневно работает над тем, чтобы спасать украинских детей от ужасов российской оккупации", - говорит председатель ОВА.

Напомним, ранее с оккупированных территорий в безопасное место было вывезено 17-летнего парня. В оккупации он прошел через страх и устрашение.

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