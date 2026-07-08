В Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которую унесло в море
В Одесской области нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которая исчезла во время отдыха на море
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
7 июля местные жители обнаружили тело ребенка в воде у берега в районе города Южное. Он был изъят на берег и направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.
Напомним, 19 июня во время отдыха на одном из стихийных пляжей в селе Сычавка девочку на надувном круге унесло в море . Из-за сильного течения ребенка быстро удалило от берега.
Несмотря на длительные поисково-спасательные работы найти Софию живой не удалось.
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