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08 июля 2026, 14:14

"Бил ногами и повредил протез": в Полтаве расследуют нападение на ветерана ВСУ

08 июля 2026, 14:14
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Фото: Общественное Полтава
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В Полтаве 43-летний ветеран Вооруженных сил Украины Роман Махновский заявил, что его избил 20-летний водитель электросамоката после замечания на дороге

Об этом сообщает "Суспільне Полтава", передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 июля. Роман Махновский вместе с женой и дочерью ехал на автомобиле в спортзал. По словам мужчины, по дороге он увидел парня на электросамокате, который двигался между автомобилями, управлял одной рукой, а другой говорил по телефону.

"Перед нами ехала ГАЗель, и сбоку ее ехал электросамокат метров в 20. Оказалось, он одной рукой рулит, другой – говорит по телефону. Я ему посигналил, потому что он начал маневрировать по дороге", – рассказал ветеран.

После этого, по словам Махновского, водитель самоката настиг автомобиль и попросил остановиться. Когда мужчина вышел из машины, между ними возникла потасовка.

"Он сразу до меня и бить. И в голову бил, и в грудь, и ногами в живот, держал за футболку. Я тоже защищался, как мог, но его координация движений и моя очень отличаются – у него две руки, а у меня их нет", – отметил Роман.

Во время стычки юноша, по словам ветерана, сорвал ему протез руки. Устройство повредилось, поэтому его пришлось отдать на ремонт.

"Руку мне сорвал, протез сломан. Это был новый протез, его нужно делать или ремонтировать", – сказал Махновский.

Жена ветерана Юлия рассказала, что пыталась защитить мужчину, но тоже получила удар.

После конфликта, по словам Романа, водитель самоката вызвал друзей и отца. Ветеран позвонил брату, а его жена обратилась в полицию.

Ветеран ВСУ Роман Махновский с женой и дочерью. Суспильне Полтава

Роман Махновский дважды становился в защиту Украины: в 2014 году добровольцем, а после начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года. В августе того же года он потерял обе руки во время танковых обстрелов вблизи Бахмута. Одну конечность ему протезировали.

В тот же день ветеран обратился в больницу и написал заявление полиции. По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Спикер Полтавского районного управления полиции Василий Зуб сообщил, что досудебное расследование продолжается. Подозрение по делу никому не объявили.

Напомним, во Львовской области правоохранители задержали 25-летнего жителя соседнего села, который жестоко избил 42-летнего местного жителя, находящегося на реабилитации военнослужащего. Злоумышленнику светит от 5 до 8 лет.

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