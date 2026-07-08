Арсенал гранат и патронов: в Кривом Роге задержан торговец оружием

Фото: полиция Днепропетровской области

В Кривом Роге полицейские сообщили о подозрении 58-летнему местному жителю, подозреваемому в незаконном сбыте боеприпасов. По данным следствия, мужчина занимался противоправной деятельностью с апреля этого года

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Правоохранители задокументировали факт незаконной продажи боеприпасов 7 июля, после чего задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В тот же день во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли девять корпусов гранат РГН, Ф-1 и РГД-5, а также около 400 патронов к автоматическому оружию.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что во Львове по улице Зеленой сегодня, 3 июля, на проезжей части обнаружили гранату.