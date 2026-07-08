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08 июля 2026, 17:30

"Делайте сами": США предоставит Украине лицензию на производство ракет для Patriot - Трамп

08 июля 2026, 17:30
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Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом. В частности, речь шла о ракетах для системы ПВО Patriot.

Об этом говорилось на встрече президентов, которую транслировало "Общественное", передает RegioNews.

"Мне одна птичка чирикнула, что мы предоставим им (Украине) право на производство Patriot (ракет для ЗРК). Мы покажем им, как это делается, это очень сложно, но вы быстро поймете сложность… Мы будем говорить о том, что предоставим им лицензии на производство Patriot. Довольно круто, правда?", - заявил Трамп.

При этом он добавил на встрече с Зеленским, что США будут покупать украинские дроны.

"Идет война, а они делают дроны. Я так понимаю, есть подземные заводы. Украинцы очень талантливые", – говорит Трамп.

Напомним, ранее Зеленский публично обратился к российскому диктатору Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры. При этом Зеленский подчеркнул, что не считает целесообразным проводить встречу в Москве или Киеве.

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