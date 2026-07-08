Пережили страхи окупації та тиск: ще двох дітей врятували з окупованої Херсонщини
Україна разом із партнерами продовжує рятувати дітей з окупованих територій. На цей раз стало відомо, що ще двох дітей вдалось повернути з окупації
Про це повідомив голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.
За слвовами Олександра Прокудіна, врятували дівчинку та хлопчика віком 10 та 14 років. Вони пережили страхи окупації, тиск і невизначеність. На щастя, тепер вони у безпеці.
"Тільки з початку 2026 року нам вже вдалося повернути 110 дітей з поки що окупованих громад Херсонщини. Дякую всім, хто щодня працює над тим, щоб рятувати українських дітей від жахів російської окупації", - каже голова ОВА.
Нагадаємо, раніше з окупованих територій у безпечне місце вивезли 17-річного хлопця. В окупації він пройшов через страх та залякування.
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