В Закарпатье мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК после мобилизации

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В СМИ сообщили об инциденте, который произошел в Ужгороде. По данным журналистов, там мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По данным журналиста, это произошло днем в Ужгородском районном ТЦК: находившийся на сборном пункте после мобилизации мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа здания.

Как сообщает Глагола со ссылкой на его источники, перед этим мужчину распределили для прохождения службы в одном из подразделений Национальной гвардии Украины на территории Закарпатской области. После падения, пишет журналист, мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали.