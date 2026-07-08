Работали на окупантов: в Херсонской области будут судить двух "руководительниц" сел

Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области направили в суд обвинительные акты в отношении двух местных жителей по фактам коллаборационной деятельностиу

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

Следствием установлено, что 35-летняя обвиняемая в июле 2022 года вступила в должность так называемой "главы Томаринского сельского совета военно-гражданской администрации Бериславского административного района". Ее 41-летняя "коллега" в августе 2024 года стала "заместителем начальника территориального отдела с. Великие Копаны Алешкинского муниципального округа".

Обе женщины в пределах полномочий руководили указанными органами оккупационных властей. Одна из них формировала аппарат "администрации", реализовывала политику РФ в сфере бюджетных отношений, в частности по внедрению российского рубля. Собирала информацию и составляла списки лиц, относящихся к уязвимым слоям населения, передавала их личные данные незаконной администрации региона.

Другая проводила личные приемы граждан, оформляла социальные выплаты в рублях, вела персональный учет тех, кто получал "гуманитарную помощь", создавая видимость заботы о людях государством-агрессором. Публично демонстрировала лояльность представителям оккупационной администрации.

Напомним, что за поддержание публичного обвинения прокуроров Херсонской областной прокуратуры жительница Херсонщины признана виновной в ведении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором.