В Киеве разоблачили педофила, который собирал и распространял детскую порнографию
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жителя столицы по факту получения доступа к детской порнографии, ее приобретения, хранения, изготовления и распространения
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным следствия, подозреваемый через мессенджер Telegram вступал в переписку с малолетними девушками и просил их посылать ему фото и видео порнографического характера. За это он обещал детям денежное вознаграждение.
Также установлено, что на собственной странице в Instagram мужчина размещал порнографический контент, находившийся в открытом доступе.
Прокуратура назначила комплекс экспертиз с целью установления факта принуждения детей к участию в создании порноконтента.
Правоохранители разоблачили и задокументировали противоправную деятельность мужчины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время идет установление всех пострадавших детей и других возможных эпизодов преступной деятельности. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные (розыскные) действия.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, что в Кременчуге судили фотографа , который производил детскую порнографию. С детьми он знакомился во время съемок в школах.