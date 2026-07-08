13:34  08 июля
В Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которую унесло в море
14:14  08 июля
"Бил ногами и повредил протез": в Полтаве расследуют нападение на ветерана ВСУ
15:59  08 июля
Маленькая жизнь среди руин: в Вишневом спасатели спасли ежика
UA | RU
UA | RU
08 июля 2026, 17:38

В Киеве разоблачили педофила, который собирал и распространял детскую порнографию

08 июля 2026, 17:38
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жителя столицы по факту получения доступа к детской порнографии, ее приобретения, хранения, изготовления и распространения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемый через мессенджер Telegram вступал в переписку с малолетними девушками и просил их посылать ему фото и видео порнографического характера. За это он обещал детям денежное вознаграждение.

Также установлено, что на собственной странице в Instagram мужчина размещал порнографический контент, находившийся в открытом доступе.

Прокуратура назначила комплекс экспертиз с целью установления факта принуждения детей к участию в создании порноконтента.

Правоохранители разоблачили и задокументировали противоправную деятельность мужчины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время идет установление всех пострадавших детей и других возможных эпизодов преступной деятельности. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные (розыскные) действия.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что в Кременчуге судили фотографа , который производил детскую порнографию. С детьми он знакомился во время съемок в школах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев педофил порнография
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Арсенал гранат и патронов: в Кривом Роге задержан торговец оружием
08 июля 2026, 18:58
ДТП на Золотонищине: 17-летний водитель устроил аварию, травмирован подросток
08 июля 2026, 18:45
Пережили страхи оккупации и давление: еще двоих детей спасли из оккупированной Херсонщины
08 июля 2026, 18:25
Не учел дорожную обстановку: на Прикарпатье произошло ДТП с грузовиком
08 июля 2026, 18:23
В Днепре полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении на пациента
08 июля 2026, 17:59
В Закарпатье мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК после мобилизации
08 июля 2026, 17:55
"Делайте сами": США предоставит Украине лицензию на производство ракет для Patriot - Трамп
08 июля 2026, 17:30
Работали на окупантов: в Херсонской области будут судить двух "руководительниц" сел
08 июля 2026, 17:23
Продавали смеси вместо удобрений: в Киевской области будут судить группу "дельцов"
08 июля 2026, 16:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Севгиль Мусаева
Валерий Чалый
Все блоги »