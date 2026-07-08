В Киеве разоблачили педофила, который собирал и распространял детскую порнографию

Фото: Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жителя столицы по факту получения доступа к детской порнографии, ее приобретения, хранения, изготовления и распространения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемый через мессенджер Telegram вступал в переписку с малолетними девушками и просил их посылать ему фото и видео порнографического характера. За это он обещал детям денежное вознаграждение.

Также установлено, что на собственной странице в Instagram мужчина размещал порнографический контент, находившийся в открытом доступе.

Прокуратура назначила комплекс экспертиз с целью установления факта принуждения детей к участию в создании порноконтента.

Правоохранители разоблачили и задокументировали противоправную деятельность мужчины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время идет установление всех пострадавших детей и других возможных эпизодов преступной деятельности. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные (розыскные) действия.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что в Кременчуге судили фотографа , который производил детскую порнографию. С детьми он знакомился во время съемок в школах.