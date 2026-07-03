После отдыха на озере во Львовской области 10 детей попали в больницу

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На Львовщине десять детей от 4 до 14 лет были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции

Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите Львовской ОВА, передает RegioNews.

Все дети отдыхали на озере Задорожное в Стрыйском районе, после чего обратились за помощью с похожими симптомами:

тошнотой,

рвотой,

диареей,

повышенной температурой тела.

Медики предварительно установили диагноз – "острая кишечная инфекция, неуточненная".

Все госпитализированные находятся во Львовской областной инфекционной клинической больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, в Николаевской области во время мониторинга водоемов в почти половине исследованных проб воды обнаружили холеровидный вибрион , который может вызвать острые кишечные инфекции.