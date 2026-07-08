Маленькая жизнь среди руин: в Вишневом спасатели спасли ежика
В городе Вишневое Киевской области спасатели во время ликвидации последствий российского обстрела нашли среди разрушенных домов ежика
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
К счастью, животное не пострадало. После осмотра спасатели выпустили ежика обратно в природную среду.
В ГСЧС отметили, что во время работы на местах вражеских ударов чрезвычайники заботятся не только о спасении людей, но и о помощи оказавшимся в опасности животным.
Напомним, что в Киеве во время ликвидации последствий российского обстрела чрезвычайники спасли оставшегося в поврежденной квартире кота .
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