Маленькая жизнь среди руин: в Вишневом спасатели спасли ежика

Фото: ГСЧС

В городе Вишневое Киевской области спасатели во время ликвидации последствий российского обстрела нашли среди разрушенных домов ежика

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

К счастью, животное не пострадало. После осмотра спасатели выпустили ежика обратно в природную среду.

В ГСЧС отметили, что во время работы на местах вражеских ударов чрезвычайники заботятся не только о спасении людей, но и о помощи оказавшимся в опасности животным.

Напомним, что в Киеве во время ликвидации последствий российского обстрела чрезвычайники спасли оставшегося в поврежденной квартире кота .