В Херсонской области оккупанты запугивали 17-летнего украинца
Украина продолжает возвращать детей с оккупированных территорий. Теперь стало известно, что в безопасную среду вернулся 17-летний молодой человек из Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.
По словам Александра Прокудина, парень прошел из-за постоянного давления, устрашения и страха. К счастью, сейчас это уже позади. 17-летний подросток уже находится в безопасности и получает необходимую помощь.
"Только с начала 2026 года на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области и России удалось вернуть уже 76 детей", - рассказал председатель ОВА.
Напомним, ранее из оккупации вернули 15-летнюю девочку. Известно, что кафиры угрожали забрать ее от семьи.
12 мая 2026
