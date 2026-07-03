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03 июля 2026, 19:57

Ужасные преступления против детей: Нацполиция разоблачила матерей-палачей и торговку собственными детьми

03 июля 2026, 19:57
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Фото: Нацполиция
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Национальная полиция Украины разоблачила ряд резонансных преступлений против детей, совершенных матерями в Днепре, Ивано-Франковской и Ровенской областях. В результате преступной халатности, жестокого обращения и циничной торговли собственными детьми пострадали несовершеннолетние, а один ребенок умер

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

В Днепре полицейские задержали 34-летнюю женщину по подозрению в совершении действий, повлекших смерть двухмесячной дочери.

По данным следствия, мать долго не обеспечивала ребенку надлежащего ухода и питания, не обратилась за медицинской помощью, несмотря на критическое состояние младенца, а после смерти не сообщила об этом правоохранителям или медикам.

Предварительно установлено, что семья не состояла на учете в службе по делам детей.

За совершенное женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Ивано-Франковской области полицейские задержали 44-летнюю жительницу Солотвинской общины, которая подозревается в пытках своего 15-летнего сына с тяжелой формой детского церебрального паралича.

Следователи установили, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой пыталась накормить ребенка, а когда парень отказался от еды, принялась бить его по лицу и ногам, после чего дважды ударила головой о стену.

Пострадавшего госпитализировали с ушибами, гематомами и ссадинами.

Правоохранители также установили, что это не первый случай жестокого обращения: ранее женщина дважды привлекалась к административной ответственности за домашнее насилие в отношении старших детей.

Кроме того, суд назначал ей испытательный срок из-за совершения кражи. С того времени семья состояла на учете соответствующих социальных служб.

В прошлом году семью сняли с учета, после чего социальное сопровождение прекратилось. С тех пор сообщений или обращений в полицию по поводу возможных фактов домашнего насилия или ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей не поступало.

Следователи сообщили женщине о подозрении по факту пыток.

В Ровенской области полицейские задержали местную жительницу, которая, по данным следствия, передала троих своих детей знакомому для дальнейшей трудовой эксплуатации.

9-летний и 14-летний сыновья, а также 11-летняя дочь должны были попрошайничать и сбывать наркотические вещества.

За передачу детей женщина получила 30 тысяч гривен, еще столько же должна была получить по их возвращении.

Кроме того, полицейские задокументировали факт сбыта наркотиков самой подозреваемой, к которому она привлекла собственную малолетнюю дочь.

После передачи детей женщину задержали в процессуальном порядке, а детей изъяли работники службы по делам детей. Пока женщина находится под стражей.

Установлено, что семья не состояла на учете в службе по делам детей.

По всем фактам продолжаются досудебные расследования.

Напомним, что ранее правоохранители обнаружили факт жестокого обращения с 7-летним ребенком в Каменском на Днепропетровщине .

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