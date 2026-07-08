Содействовал контрабанде сигарет: на Буковине задержан начальник отдела пограничной службы

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с СБУ разоблачили начальника одного из отделов 31 пограничного отряда

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, должностное лицо на Буковине приняло предложение неправомерной выгоды за помощь в незаконной переправке сигарет в Румынию вне официальных пунктов пропуска.

Установлено, что в конце апреля этого года к нему обратилась женщина, которая находится под стражей в другом уголовном производстве.

По данным следствия, женщина предложила чиновнику сотрудничество. За каждый незаконно переправленный ящик сигарет он должен получать неправомерную выгоду.

Чиновник согласился сообщать служебную информацию о расположении фотоловушек и пограничных нарядов, определять безопасное время и маршруты для переправки, изменять маршруты подчиненных во избежание разоблачения контрабандистов, а также перевозить табачные изделия собственным автомобилем через стационарный блокпост, рассчитывая избежать проверок.

Чтобы не вызвать подозрений, участники схемы договорились передать неправомерную выгоду уже после перевода пограничника в другое место службы.

Начальник отдела пограничной службы уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а организаторы схемы – по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Она находится под стражей.

Пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 180 тыс. грн. Он также отстранен от должности.

Напомним, что две попытки незаконного ввоза товаров через "зеленый коридор" пресечены на границе с Польшей .