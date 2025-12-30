19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
15:42  30 декабря
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
30 декабря 2025, 17:55

Из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей: дети от 4 лет

30 декабря 2025, 17:55
Иллюстративное фото
Настоящее новогоднее чудо произошло для двух семей из временно оккупированного левобережья Херсонской области. там

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина , в рамках инициативы Bring Kids Back UA на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной Херсонщины вернули двоих детей в возрасте 4 и 7 лет. Теперь они смогут встретить Новый год со своими близкими в безопасности. Сейчас семьям оказывают всю необходимую помощь.

"За 2025 год из временной российской оккупации вернули уже 288 детей из Херсонской области - почти три сотни детских объятий и улыбок", - сообщил глава ОВА.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий . Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.

оккупация дети Херсонская область
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
