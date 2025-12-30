Иллюстративное фото

Настоящее новогоднее чудо произошло для двух семей из временно оккупированного левобережья Херсонской области. там

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина , в рамках инициативы Bring Kids Back UA на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной Херсонщины вернули двоих детей в возрасте 4 и 7 лет. Теперь они смогут встретить Новый год со своими близкими в безопасности. Сейчас семьям оказывают всю необходимую помощь.

"За 2025 год из временной российской оккупации вернули уже 288 детей из Херсонской области - почти три сотни детских объятий и улыбок", - сообщил глава ОВА.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий . Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.