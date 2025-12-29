18:29  29 декабря
29 декабря 2025, 20:50

Ребенок звал за помощью: на Львовщине мать оставила 8-летнюю дочь с полуторамесячным младенцем в закрытой квартире

29 декабря 2025, 20:50
Фото: Нацполиция
Это произошло 29 декабря на улице Театральной во Львове. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что из окна многоэтажки зовет на помощь маленький ребенок

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

8-летняя девочка говорила, что она с маленьким братиком сама в закрытой квартире. Правоохранители прибыли по адресу. В квартире они нашли 8-летнюю девочку и полуторамесячного малыша. Дети были истощены и испуганы. В квартире не было продуктов.

Медики госпитализировали детей. Как известно, 30-летняя мать оставила детей в закрытой квартире и ушла по своим делам.

"По этому факту следователи территориального подразделения, при процессуальном руководстве Шептицкой окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, недавно в Кировоградской области суд назначил три года ограничения свободы и лишил родительских прав мать , которая оставила двоих маленьких детей без еды, воды и присмотра на несколько дней. Отмечается, что 36-летняя женщина уже состояла на учете у социальных служб и раньше привлекалась к административной ответственности.

