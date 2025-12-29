Иллюстративное фото: из открытых источников

На Закарпатье семья из восьми человек чуть не погибла от отравления угарным газом. Инцидент произошел в селе Олешник Береговского района

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что 29 декабря около четырех часов утра отец семьи проснулся от громкого грохота и, выйдя из комнаты, увидел жену без сознания на полу. Мужчина привел женщину в чувство и немедленно открыл окна и двери, чтобы проветрить помещение.

Шесть детей супругов в возрасте от 11 до 24 лет также жаловались на плохое самочувствие. Отец самостоятельно доставил всю семью в больницу.

Медики подтвердили диагноз – отравление угарным газом.

Специалисты призывают граждан регулярно проверять исправность отопительных приборов и дымоходов, а при появлении симптомов недомогания немедленно проветривать дом и обращаться в экстренные службы.

Напомним, в Киевской области за последние дни произошло несколько случаев отравления угарным газом, которые привели к гибели людей. В частности, в Ирпене в квартире полиция обнаружила бездыханными молодую пару и их собаку. Предварительно установлено, что трагедия произошла из-за использования автономного газового обогревателя в квартире.