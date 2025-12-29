15:44  29 декабря
29 декабря 2025, 13:52

Отец спас семью: на Закарпатье восемь человек отравились угарным газом

29 декабря 2025, 13:52
Иллюстративное фото: из открытых источников
На Закарпатье семья из восьми человек чуть не погибла от отравления угарным газом. Инцидент произошел в селе Олешник Береговского района

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что 29 декабря около четырех часов утра отец семьи проснулся от громкого грохота и, выйдя из комнаты, увидел жену без сознания на полу. Мужчина привел женщину в чувство и немедленно открыл окна и двери, чтобы проветрить помещение.

Шесть детей супругов в возрасте от 11 до 24 лет также жаловались на плохое самочувствие. Отец самостоятельно доставил всю семью в больницу.

Медики подтвердили диагноз – отравление угарным газом.

Специалисты призывают граждан регулярно проверять исправность отопительных приборов и дымоходов, а при появлении симптомов недомогания немедленно проветривать дом и обращаться в экстренные службы.

Напомним, в Киевской области за последние дни произошло несколько случаев отравления угарным газом, которые привели к гибели людей. В частности, в Ирпене в квартире полиция обнаружила бездыханными молодую пару и их собаку. Предварительно установлено, что трагедия произошла из-за использования автономного газового обогревателя в квартире.

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
