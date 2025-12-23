9-летняя гимнастка, потерявшая ногу в результате обстрела, завоевала медаль на турнире

Фото: Суспільне

9-летняя украинская гимнастка Александра Паскаль завоевала медаль на турнире. В последние годы девочка передвигается на протезе

Об этом юная спортсменка рассказала в Instagram, передает RegioNews.

9-летняя Александра Паскаль приняла участие в турнире Rizatdinova Cup 2025. По словам юной спортсменки, подготовиться полноценно возможности не было, ведь она много времени провела в бомбоубежище. Однако турнир прошел отлично.

"Я заняла 3-е место, и для меня это особая победа. Девушки были очень сильны, конкуренция — невероятная, поэтому эта медаль имеет еще большую ценность", - написала Александра.

Следует отметить, что Rizatdinova Cup – всеукраинский турнир по художественной гимнастике. Турнир проходил с 19 по 21 декабря.

История юной гимнастки

Напомним, что в мае 2022 года россияне ударили ракетой по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе. В результате атаки Александру завалило под обломками дома. У ребенка был открыт перелом руки, переломы четырех ребер, травма головы, множественные осколочные ранения, а упавшая ему на ноги плита раздробила все кости.

После этого девочка 15 дней была в медикаментозной коме. После продолжительного лечения Александра провела реабилитацию в Австрии, где училась заново ходить после протезирования.