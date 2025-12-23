18:49  23 декабря
Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабря
15:59  23 декабря
Ударят морозы до -12: в Украину идет резкое похолодание
15:46  23 декабря
Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2025, 23:30

9-летняя гимнастка, потерявшая ногу в результате обстрела, завоевала медаль на турнире

23 декабря 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Фото: Суспільне
Читайте також
українською мовою

9-летняя украинская гимнастка Александра Паскаль завоевала медаль на турнире. В последние годы девочка передвигается на протезе

Об этом юная спортсменка рассказала в Instagram, передает RegioNews.

9-летняя Александра Паскаль приняла участие в турнире Rizatdinova Cup 2025. По словам юной спортсменки, подготовиться полноценно возможности не было, ведь она много времени провела в бомбоубежище. Однако турнир прошел отлично.

"Я заняла 3-е место, и для меня это особая победа. Девушки были очень сильны, конкуренция — невероятная, поэтому эта медаль имеет еще большую ценность", - написала Александра.

Следует отметить, что Rizatdinova Cup – всеукраинский турнир по художественной гимнастике. Турнир проходил с 19 по 21 декабря.

История юной гимнастки

Напомним, что в мае 2022 года россияне ударили ракетой по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе. В результате атаки Александру завалило под обломками дома. У ребенка был открыт перелом руки, переломы четырех ребер, травма головы, множественные осколочные ранения, а упавшая ему на ноги плита раздробила все кости.

После этого девочка 15 дней была в медикаментозной коме. После продолжительного лечения Александра провела реабилитацию в Австрии, где училась заново ходить после протезирования.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
спорт дети гимнастика
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Цены на популярный овощ падают: какие цены в украинских супермаркетах
23 декабря 2025, 23:55
В Днепропетровской области женщина принесла сыну в колонию наркотики
23 декабря 2025, 22:55
В Закарпатье мужчина избил жену, а затем набросился на сына и полицию
23 декабря 2025, 22:25
За несколько дней мошенники обокрали жителей Херсонской области почти на 300 тыс. грн
23 декабря 2025, 21:24
Украинские спецслужбы вывели из строя российский разведывательный самолет Ил-38Н за $24 млн
23 декабря 2025, 21:01
Почему стоит избавиться от иллюзий относительно украинско-польского будущего
23 декабря 2025, 20:50
Беспрецедентная зима: ни один лыжный курорт в Украине не открылся из-за отсутствия снега
23 декабря 2025, 20:43
После атаки БпЛА ЧАЭС имеет многочисленные повреждения: директор предупредил об угрозе разрушения саркофага
23 декабря 2025, 20:27
Опасная еда в школах Николаева: обнаружили кишечную палочку и нарушение санитарных норм
23 декабря 2025, 19:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »