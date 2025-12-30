19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 17:55

З окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей: дітки віком від 4 років

30 грудня 2025, 17:55
Ілюстративне фото
Справжнє новорічне диво сталось для двох родин з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Там

Про це повідомив голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, у межах ініціативи Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини повернули двох дітей віком 4 та 7 років. Тепер вони зможуть зустріти Новий рік зі своїми близькими у безпеці. Зараз родинам надають всю потрібну допомогу.

"За 2025 рік з тимчасової російської окупації повернули вже 288 дітей із Херсонської області — майже три сотні дитячих обіймів та усмішок", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
