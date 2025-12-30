Ілюстративне фото

Справжнє новорічне диво сталось для двох родин з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Там

Про це повідомив голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, у межах ініціативи Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини повернули двох дітей віком 4 та 7 років. Тепер вони зможуть зустріти Новий рік зі своїми близькими у безпеці. Зараз родинам надають всю потрібну допомогу.

"За 2025 рік з тимчасової російської окупації повернули вже 288 дітей із Херсонської області — майже три сотні дитячих обіймів та усмішок", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.