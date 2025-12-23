Иллюстративное фото

Из оккупированной части Херсона удалось спасти еще больше детей и подростков. Это мальчики и девушки в возрасте от 9 до 16 лет

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, среди спасенных есть девочка девяти лет. Ее семья не могла долго решиться на выезд из оккупации, потому что ее отец – бывший военный. Так что каждая попытка обратиться за помощью была риском, но, к счастью, все удалось.

Еще одна спасенная – 16-летняя девушка, жившая в селе под постоянными обстрелами. Когда она сфотографировала разрушенное здание, к ней пришли российские военные и вызвали ФСБ и пригрозили "последствиями".

"Сейчас все спасенные дети находятся в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку, помощь с документами и жильем", - сообщил глава Херсонской ОВА.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.