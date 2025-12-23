15:59  23 грудня
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
15:46  23 грудня
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
11:49  23 грудня
На Львівщині захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг на 11%
23 грудня 2025, 16:20

Пройшли через погрози та допити: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей

23 грудня 2025, 16:20
Ілюстративне фото
З окупованої частини Херсонщини вдалось врятувати ще більше дітей та підлітків. Це хлопчики та дівчата віком від 9 до 16 років

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, серед врятованих є дівчинка девʼяти років. Її родина не могла довго наважитися на виїзд з окупації, бо її батько – колишній військовий. Тож кожна спроба звернутися по допомогу була ризиком, але, на щастя, все вдалось.

Ще одна врятована – 16-річна дівчина, яка жила в селі під постійними обстрілами. Коли вона сфотографувала зруйнований будинок, до неї прийшли російські військові та викликали ФСБ, і пригрозили "наслідками".

"Зараз усі врятовані діти перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та житлом", – повідомив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

окупація діти Херсонська область
23 грудня 2025
