Пройшли через погрози та допити: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей

З окупованої частини Херсонщини вдалось врятувати ще більше дітей та підлітків. Це хлопчики та дівчата віком від 9 до 16 років

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, серед врятованих є дівчинка девʼяти років. Її родина не могла довго наважитися на виїзд з окупації, бо її батько – колишній військовий. Тож кожна спроба звернутися по допомогу була ризиком, але, на щастя, все вдалось.

Ще одна врятована – 16-річна дівчина, яка жила в селі під постійними обстрілами. Коли вона сфотографувала зруйнований будинок, до неї прийшли російські військові та викликали ФСБ, і пригрозили "наслідками".

"Зараз усі врятовані діти перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та житлом", – повідомив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.