Росіяни вночі обстріляли тролейбусне депо у Херсоні

Росіяни вночі обстріляли з артилерії тролейбусне депо у Херсоні
Вночі 3 грудня російські окупанти атакували з артилерії територію тролейбусного депо у Херсоні
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
Загарбники обстрілювали депо близько півтори години.
Внаслідок обстрілу пошкоджена контактна мережа, виробничі приміщення та адмінбудівля. 19 тролейбусів зазнали пошкоджень – вибиті вікна, понівечені корпуси.
На щастя, працівники комунального підприємства не постраждали.
Наразі фахівці встановлюють обсяг пошкоджень.
"Електротранспорт тимчасово не працює", – зазначив посадовець.
Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 32 населені пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще три – поранені.