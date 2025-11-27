Пошкоджені багатоповерхівки: в МВА показали наслідки обстрілу Херсона
Ввечері 26 листопада російські війська вкотре атакували Корабельний район міста – били прицільно по житлових кварталах
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоповерхівки. Виникла пожежа на газогоні, яку швидко загасили.
Зранку працівники КП "Парки Херсона" приступили до ліквідації наслідків чергової ворожої атаки.
Подробиці – у відео.
Нагадаємо, мікрорайон Корабел у Херсоні залишається одним із найбільш небезпечних. Попри ризики, у районі наразі проживають близько 200 людей – без світла та газу.
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Доїхати потягом до Німеччини з України можна буде лише з однією пересадкою
27 листопада 2025, 14:16На Київщині жінка розкритикувала трирічну дівчинку-переселенку за російську мову
27 листопада 2025, 14:15У Харкові судили чоловіка, який продавав відстрочку від військової служби
27 листопада 2025, 13:55ЮНІСЕФ допомагає розбудовувати Центри життєстійкості у громадах Харківщини
27 листопада 2025, 13:43В Одесі загорівся житловий будинок: рятувальники показали відео
27 листопада 2025, 13:25Киянин підпалив поштове відділення за "завданням" шахраїв – його затримали
27 листопада 2025, 12:57У Харкові ділок розробив схему втечі з України за 14 тисяч доларів
27 листопада 2025, 12:55Держава допоможе батькам оплачувати садок для дитини
27 листопада 2025, 12:44У Харкові трамвай зіткнувся з авто: в мережі публікують відео
27 листопада 2025, 12:35Смертельне ДТП: на Житомирщині під колесами авто загинула невідома жінка
27 листопада 2025, 12:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »