Фото: скриншот

В ночь на 21 ноября российские военные обстреляли медучреждение в Корабельном районе Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Враг нанес удар около часа ночи. В результате атаки повреждено здание медучреждения: выбиты около 20 окон, пробит потолок.

К счастью, жертв или пострадавших нет.

Подробности – в видео.

Напомним, в ночь на 21 ноября РФ атаковала Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". ПВО обезвредила 95 дронов. Зафиксировано попадание 19 БПЛА на 12 локациях.