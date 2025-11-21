10:29  21 ноября
В Одесской области грузовой поезд сбил насмерть женщину с козой
09:20  21 ноября
В Киеве 22-летний парень маскировал продажу наркотиков под торговлю чехлами для телефонов
09:03  21 ноября
В Одесской области перевернулась лодка с людьми: двое погибших, третьего ищут
UA | RU
UA | RU
21 ноября 2025, 09:56

Россия ночью запустила по Украине 115 дронов: ПВО обезвредила 95 БпЛА

21 ноября 2025, 09:56
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 21 ноября РФ атаковала Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 95 вражеских беспилотников типа, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на четырех локациях. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Черниговщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Одесщине. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Кроме того, враг нанес удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. Погибли пять человек, повреждены многоэтажки, помещения торгового рынка, супермаркета, автомобили.

В Воздушных силах подчеркнули, что РФ продолжает атаковать ударными дронами юг Украины. В воздушном пространстве несколько групп вражеских БПЛА. Граждан призывали соблюдать меры безопасности.

Атака на Украину 21 ноября 2025 года

Напомним, ликвидация последствий удара ФАБом по Запорожью продолжается. Службы работают на месте с ночи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы дрон ПВО беспилотники
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Россияне продвинулись в Донецкой и Запорожской областях – DeepState
21 ноября 2025, 12:15
Галущенко пришел на допрос в НАБУ – СМИ
21 ноября 2025, 11:52
В Одессе предприниматель и руководитель ОСМД разработали "бизнес на ухилянтах": цена вопроса – 8 тысяч долларов
21 ноября 2025, 11:45
Российские удары по Львову уничтожили склад медицинской помощи для сотен больниц
21 ноября 2025, 11:39
За дело Шевцовой и Айбокс Банка возьмется Верховный Суд
21 ноября 2025, 11:28
Гибель рыбаков на Днестровском лимане на Одесщине: подробности трагедии
21 ноября 2025, 11:12
Российский авиаудар по Запорожью: уже 10 пострадавших
21 ноября 2025, 11:07
В Харьковской области мужчина угрожал соседке ножом и требовал деньги
21 ноября 2025, 10:55
В Киеве мужчина ограбил двух школьников: суд отправил его за решетку более 7 лет
21 ноября 2025, 10:53
Россияне ночью ударили по медучреждению в Херсоне: в ГВА показали последствия
21 ноября 2025, 10:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »