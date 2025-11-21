Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 ноября РФ атаковала Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 95 вражеских беспилотников типа, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на четырех локациях. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Черниговщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Одесщине. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Кроме того, враг нанес удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. Погибли пять человек, повреждены многоэтажки, помещения торгового рынка, супермаркета, автомобили.

В Воздушных силах подчеркнули, что РФ продолжает атаковать ударными дронами юг Украины. В воздушном пространстве несколько групп вражеских БПЛА. Граждан призывали соблюдать меры безопасности.

Напомним, ликвидация последствий удара ФАБом по Запорожью продолжается. Службы работают на месте с ночи.