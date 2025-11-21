Фото: скриншот

В ніч на 21 листопада російські військові обстріляли медзаклад у Корабельному районі Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

Ворог завдав удару близько першої ночі. Внаслідок атаки пошкоджена будівля медзакладу: вибиті близько 20 вікон, пробита стеля.

На щастя, жертв чи постраждалих немає.

Подробиці – у відео.

Нагадаємо, в ніч на 21 листопада РФ атакувала Україну 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". ППО знешкодила 95 дронів. Зафіксовано влучання 19 БпЛА на 12 локаціях.