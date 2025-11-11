У Скадовську росіяни під дулом автомата відбирають автомобілі жителів – АТЕШ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області зафіксовано випадки, коли російські військові застосовують силу для захоплення автомобілів у місцевих жителів

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає RegioNews.

"Військовослужбовці Росгвардії (свідки описують, що вони мають кавказьку зовнішність), переслідують місцевих і відбирають машини під дулом автомата", – ідеться в повідомленні.

Тих, хто намагається противитися чи висловлювати свою позицію, окупанти забирають у невідомому напрямку. Після повернення у деяких людей виявляють тілесні ушкодження.

Місцеві жителі бояться виходити з дому, ховають ключі та документи, побоюючись нових облав.

Нагадаємо, на окупованому Запоріжжі росіяни готують "зачистки" партизан. Під цим приводом буде здійснюватися перевірка документів, яка нерідко супроводжується насильством щодо місцевого населення. Після масових репресій у Маріуполі та Донецьку російські силовики готуються до подібних дій у Бердянську та інших населених пунктах Запорізької області.