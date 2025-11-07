Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона – загинув чоловік
Сьогодні, 7 листопада, російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки загинув 53-річний чоловік.
"Орієнтовно о 09:30 російські військові вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок цієї ворожої атаки поранення, несумісні з життям, дістав 53-річний чоловік", – написав Прокудін.
Нагадаємо, за даними ОВА, впродовж 6 листопада під ворожим дроновим терором, авіаударами та артилерійськими обстрілами перебували 30 населених пунктів Херсонської області. Через російські удари отримали поранення 10 людей, з них – одна дитина.
