Росіяни обстріляли Берислав: зафіксовані п’ять "прильотів"
Вранці 3 листопада окупанти обстріляли центральну частину Берислава на Херсонщині
Про це передає RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.
Зафіксовано п’ять прильотів. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
На фото – наслідки обстрілу.
Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, ще восьмеро поранені.
