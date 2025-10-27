Фото: Нацполіція

Аварія сталась між селами Східне та Загорянівка. На жаль, внаслідок ДТП загинули і водій, і пасажир

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

Близько 21-ої години правоохоронцям надійшло повідомлення про смертельну ДТП від медиків. Попередньо, 50-річний водій мотоцикла К-700 не впорався з керуванням на повороті. Через надто високу швидкість мотоцикл з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії і водій, і його 44-річний пасажир загинули на місці.

За словами родичів загиблих, напередодні аварії вони вживали алкоголь. Чи так це — перевірятиме експертиза.

"За фактом пригоди відкрито провадження за ч. 3 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб" Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають", - повідомили в поліції.

