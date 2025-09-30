15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 вересня
На Прикарпатті жінку затримали за вбивство свекрухи
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2025, 15:11

900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації

30 вересня 2025, 15:11
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Схему організували тимчасово виконуюча обов’язки начальника медичної служби Херсонського ТЦК та СП і голова військово-лікарської комісії Херсонської міської клініки

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дві фігурантки, 40 та 60 років, розробили схему незаконного заробітку, домовившись разом оформлювати медичні документи для продовження відстрочки від призову за станом здоров’я та можливого подальшого зняття з військового обліку. Молодша жінка підшукувала "клієнтів", консультувала їх і отримувала гроші, тоді як старша готувала довідки з вигаданими діагнозами. За такі "послуги" вони вимагали 900 доларів.

Після отримання другої частини хабара від клієнта у розмірі 400 доларів зловмисниць затримали.

Фігуранткам оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним різні запобіжні заходи: 40-річну жінку взяли під варту з правом внесення застави, а 60-річну відправили під домашній арешт.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили двох прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон. Військовослужбовці діяли окремо один від одного. Через посередників вони брали по 3-5 тисяч доларів з людини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
призов хабар затримання Херсонська область відтермінування ухилення від мобілізації
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
На Прикарпатті ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі
30 вересня 2025, 16:13
На полі кукурудзи на Сумщині знайшли російський безпілотник
30 вересня 2025, 15:59
Три роки не з’являвся на службі: на Прикарпатті судитимуть солдата та його командира
30 вересня 2025, 15:45
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
30 вересня 2025, 15:26
На Закарпатті рятувальники знайшли грибника, який заблукав у лісі
30 вересня 2025, 14:57
Стрілянина в Житомирі: поранений чоловік, нападника затримали
30 вересня 2025, 14:42
На Кіровоградщині жінка та трирічна дитина постраждали від чадного газу
30 вересня 2025, 14:28
Можливості для молодих підприємиць: на Харківщині проведуть освітній проєкт для жінок за підтримки міжнародних партнерів
30 вересня 2025, 14:25
Росіяни вдарили дроном по будинку в Краматорську
30 вересня 2025, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »