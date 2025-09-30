Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дві фігурантки, 40 та 60 років, розробили схему незаконного заробітку, домовившись разом оформлювати медичні документи для продовження відстрочки від призову за станом здоров’я та можливого подальшого зняття з військового обліку. Молодша жінка підшукувала "клієнтів", консультувала їх і отримувала гроші, тоді як старша готувала довідки з вигаданими діагнозами. За такі "послуги" вони вимагали 900 доларів.

Після отримання другої частини хабара від клієнта у розмірі 400 доларів зловмисниць затримали.

Фігуранткам оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним різні запобіжні заходи: 40-річну жінку взяли під варту з правом внесення застави, а 60-річну відправили під домашній арешт.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили двох прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон. Військовослужбовці діяли окремо один від одного. Через посередників вони брали по 3-5 тисяч доларів з людини.